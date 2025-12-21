الأحد 21 ديسمبر 2025
خارج الحدود

روسيا تندد بحملة دعاة الحرب الإعلامية لتعطيل تسوية أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
ندد كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي بحملة "التحريض المنظمة والممولة جيدا التي أطلقها دعاة الحرب عبر وسائل الإعلام الغربية لتقويض خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا".

 

 وكتب دميترييف في منشوره: "دعونا نقر بوجود حملة منظمة وممولة جيدا من دعاة الحرب في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تقويض خطة الرئيس ترامب للسلام".

وأشار دميترييف إلى أن سياسيين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يروجون لفكرة الدخول في حرب مع روسيا، متسترين بذلك على أخطائهم في سياسة الهجرة، ومستفيدين من مبيعات الأسلحة محذرا من أن هذه السياسة المتهورة تدفع أوروبا وبريطانيا نحو الحرب العالمية الثالثة.

وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد: إن الإشارات الحقيقية من موسكو سلبية مع اشتداد الهجمات الروسية على مدننا وبنيتنا التحتية.

بوتين يحذر من تداعيات فشل محادثات السلام بشأن أوكرانيا

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

وبحسب شبكة «العربية»، ذكر بوتين، خلال اجتماع سنوي مع كبار ضباط الجيش، أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها و"اجتثاث الأسباب الجذرية للصراع" بالوسائل الدبلوماسية، لكن أضاف أنه "إذا رفض الجانب المعارض ورعاته الأجانب المشاركة في حوار موضوعي، ستحقق روسيا تحرير أراضيها التاريخية بوسائل عسكرية"، وفق تعبيره.

وتعتبر أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أن أعمال روسيا تمثل انتهاكًا لسيادتها وعدوانًا غير مبرر.

وقال بوتين: إن الجيش الروسي أخذ المبادرة الاستراتيجية ويتمسك بها بقوة على طول الجبهة، وحذر من أن موسكو ستتحرك لتوسيع "منطقة أمنية فاصلة" على طول الحدود الروسية.

السيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية

يشار إلى أن روسيا تطالب بالسيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية نجحت، خلال العام الجاري 2025، في تحرير ما يزيد على 300 بلدة ومركز سكني، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف بوتين التصريحات حول احتمال شن روسيا هجومًا على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات".

وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "في أوروبا يغرسون في أذهان الناس مخاوف بشأن حتمية الصدام مع روسيا ويرفعون درجة الهستيريا لديهم، بزعم ضرورة الاستعداد لحرب كبرى، لقد قلت مرارا وتكرارا هذا كذب وهذيان، هذيان محض".

التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا

وشدد الرئيس بوتين على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، في إشارة إلى التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا.

يذكر أن التوترات بين موسكو والغرب تتصاعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تواصل دول الناتو تعزيز استعداداتها الدفاعية على حدودها الشرقية، بزعم ردع أي هجوم روسي محتمل.

