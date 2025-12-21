مساعد بوتين: روسيا تنتظر الالتزام الكامل بالاتفاقات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

18 حجم الخط

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف خلال مؤتمرصحفي عقده اليوم الأحد، أن موسكو تتوقع من الولايات المتحدة وجميع الأطراف المشاركة في مناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية الالتزام الصارم بكافة الاتفاقات التي تم التوصل لها.



وأشار أوشاكوف إلى أن الالتزام بالاتفاقات يجب أن يتضمن أيضا تلك التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها في مدينة أنكوريدج.

وأوضح أوشاكوف في تصريحات للصحفيين أن الجانب الروسي ينتظر من الأمريكيين وغيرهم احترام الاتفاقات القائمة، مشددا على أن هذه الالتزامات لا تقتصر على محادثات أنكوريدج فحسب، بل تخشمل أيضا نتائج المفاوضات الأخرى. وقال في هذا السياق: "ينبغي على الأمريكيين وعلى الجميع الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، ولا سيما في أنكوريدج، وكذلك في المفاوضات الأخرى".

وفي السياق ذاته قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، إن مشروع المرسوم المزمع نهاية العام حول دعم أوكرانيا في 2026، سيشمل أسلحة إلى جانب المساعدات الإنسانية والمعدات المدنية.

وأضاف تاياني في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا": "سنرى النص النهائي (للمرسوم الحكومي)، لكن المساعدة ستتركز في المقام الأول على دعم المدنيين، خصوصا في مواجهة البرد القارس خلال الشتاء. ومع ذلك، يمكن أن تُرسل أيضا أسلحة فهذا هو الموضوع الأكثر إشكالية حاليا".



وأضاف: "الأسلحة ستُدرج بالتأكيد في الوثيقة النهائية". علما أن مجلس الوزراء الإيطالي يناقش مشروع المرسوم في جلسته الأخيرة لهذا العام، المقررة في 29 ديسمبر.

وفي وقت سابق، أُعلن حزب "الرابطة"، العضو في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، يعارض تمديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2026. ما دفع مجلس الوزراء الإيطالي إلى تأجيل مناقشة المرسوم إلى موعد لاحق. غير أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أكدت أن المرسوم سيتم اعتماده قبل نهاية العام الحالي.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا"، في تقرير نشرته أمس السبت، أن قيادة "الرابطة" تصرّ على إدراج عبارة في نص المرسوم توضح أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا "ذات طابع دفاعي فقط".

من جهتها، ترى روسيا أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعوق التسوية السياسية، ويدفع دول "الناتو" إلى الانخراط المباشر في النزاع، واصفة هذه الخطوة بأنها "لعبٌ بالنار".

وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرارا أن أي شحنات تحتوي على أسلحة مخصصة لأوكرانيا "ستصبح هدفا مشروعا" للقوات الروسية. كما شدّد الكرملين على أن "ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهل المفاوضات، بل سيؤدي إلى عواقب سلبية".

