قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية يدعم جيش مالي في مكافحة الإرهاب بالمناطق التي تعيث فيها العصابات المسلحة.

موسكو: الفيلق الإفريقي الروسي يدعم جيش مالي في مكافحة الإرهاب

وأضافت زاخاروفا: "تواصل قوات مالي المسلحة بدعم من الخبراء العسكريين في الفيلق الإفريقي الروسي تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في المناطق التي تنشط فيها التشكيلات الإرهابية في مالي".

وفي نوفمبر الماضي أفادت زاخاروفا بأن الفيلق الإفريقي الروسي يقوم بأعمال نشطة لتطبيع إمدادات الوقود إلى مالي، مؤكدة أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة في هذا الاتجاه.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت جماعة "جمعية نصر الإسلام والمسلمين" (المرتبطة بتنظيم القاعدة) في 3 سبتمبر الماضي نيتها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي، وتم تدمير أكثر من 100 صهريج في البلاد خلال أسبوعين بكمائن نصبها المسلحون.

وفي وقت سابق اختطف مسلحون فى مالي، 11 مدنيًا على الأقل، ومن بين المختطفين الذين وصفتهم الجماعة الإرهابية بـ"المتمردين"، نوابا ورؤساء قرى.

مسلحو الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مالى

وكشفت وسائل إعلام محلية أن مسلحي الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، يصرون أكثر من أي وقت مضى على فرض قوانينهم على سكان بلدة ديافارابي والمناطق المحيطة بها في وسط مالي.

تعزيز السيطرة على المجتمعات المحلية

وتعتبر هذه الجماعة المسلحة أن كل من يرفض الخضوع لها هو عدو معلن، وتهدف إلى تعزيز السيطرة على المجتمعات المحلية التي قاموا بمحاصرتها في بلدة ديافارابي.

