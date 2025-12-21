الأحد 21 ديسمبر 2025
مدرب زيمبابوي: لسنا الأضعف في المجموعة وسنلعب من أجل الفوز أمام مصر

أكّد ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب مصر غدًا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، مشددًا على أن جميع منتخبات المجموعة تمتلك فرصًا متساوية للتأهل.

وقال مارينيكا في تصريحاته قبل اللقاء: «لسنا الفريق الأضعف في المجموعة، كل الفرق تأهلت إلى النهائيات، وكل منتخب لديه حظوظه في الصعود»، مضيفًا أن مواجهة مصر ستكون اختبارًا قويًا لفريقه.

وأوضح مدرب زيمبابوي: «ستكون مباراة صعبة أمام منتخب كبير، لكننا سنلعب من أجل الفوز، ولدينا كل الحظوظ لتحقيق ذلك»، مؤكدًا ثقته في قدرات لاعبيه على تقديم أداء تنافسي.

كما أثنى مارينيكا على المنتخب المصري بقوله: «منتخب مصر فريق رائع ويضم لاعبين مميزين، لكننا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق نتائج إيجابية»، في إشارة إلى طموح زيمبابوي في انطلاقة قوية بالبطولة القاري.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجريدة الرسمية
