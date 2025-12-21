ديلي ميل: منتخب مصر يبحث عن لقبه الأفريقي الأول في حقبة محمد صلاح

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الاثنين، عندما يواجه منتخب زيمبابوي في العاشرة مساءً غد الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

تتجه الأنظار إلى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ودوره المنتظر مع الفراعنة بعد الأزمات الأخيرة مع مدربه في النادي الإنجليزي، آرني سلوت، حيث ركزت صحيفة ديلي ميل البريطانية على تصريحات حسام حسن، مدرب المنتخب، بشأن جاهزية صلاح، وأنه سيقود الفراعنة إلى جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وأكد حسام حسن أن محمد صلاح يتمتع بمعنويات عالية خلال التدريبات، وكأنه انضم حديثًا إلى المنتخب الوطني، متوقعًا أن يكون من بين أفضل لاعبي البطولة.

وأضاف: "صلاح قادر على استعادة تألقه المعهود، وروحه المعنوية مرتفعة، وسيقدم أداءً رائعًا مع منتخب بلاده".

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المصري يعد ثاني أقوى المرشحين للفوز باللقب بعد المغرب المضيف، مشيرة إلى أن مصر لم تحقق لقب كأس الأمم الإفريقية منذ بداية حقبة محمد صلاح، رغم وصوله للمركز الثاني مرتين في النسخ السابقة.

كما شدد حسام حسن على أن أي خلاف سابق بين اللاعب ومدربه في ليفربول لا يمثل أزمة، وأن صلاح عاد دائمًا لمستواه العالي بفضل التجربة مع المنتخب الوطني.

الكاف: منتخب مصر الأنجح في تاريخ الأمم الإفريقية وهدفه اللقب الثامن

فيما سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

مصر الأنجح في تاريخ أمم إفريقيا

وقال الكاف في تقريره عن مصر: لا يدخل “الفراعنة” البطولة كمجرد مشاركين، بل كمرجع تاريخي ظل حاضرًا في ذاكرة كأس أمم إفريقيا عبر عقود من السيطرة والاستمرارية، وكمنافس يملك من الخبرة والهوية ما يجعله دائمًا جزءًا من معادلة التتويج.

وأضاف: تفرض كل نسخة جديدة من البطولة مقارنات تلقائية مع فترات الهيمنة المصرية، حيث تُقاس طموحات المنتخبات الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالسقف العالي الذي وضعته مصر عبر تاريخها القاري.

وأكمل: ومع عودة الحدث الإفريقي الأبرز إلى الواجهة، تتقدم مصر مرة أخرى بصفتها حاملة لإرث الألقاب ومشروعًا يسعى لكتابة فصل جديد والتتويج والثامنة.

وتابع الكاف: تحتفظ مصر بمكانتها كأنجح منتخب في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعدما توجت باللقب سبع مرات، وبلغت المباراة النهائية في عشر مناسبات.. ولا يقتصر هذا التفوق على عدد الألقاب فقط، بل يمتد إلى إنجاز غير مسبوق يتمثل في التتويج بالبطولة ثلاث مرات متتالية، وهو رقم ظل عصيًا على التكرار حتى اليوم.

وختم: وقد أعادت الفترة الممتدة بين 2006 و2010 رسم ملامح كرة القدم الإفريقية الحديثة، في مرحلة اتسمت بتطور الاحتراف والانضباط التكتيكي، حيث فرضت مصر نموذجًا للاستمرارية والثبات، وجاءت تلك النجاحات في ثلاث دول مستضيفة مختلفة - مصر وغانا وأنجولا - في تأكيد على أن الهيمنة لم تكن مرتبطة بامتياز الأرض والجمهور، بل بمنظومة متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.