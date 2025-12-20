الأحد 21 ديسمبر 2025
أبو ريدة يصل أغادير لمؤازرة منتخب مصر قبل موجهة زيمبابوي بأمم إفريقيا

هاني أبو ريدة، فيتو
وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة  اليوم السبت، إلى مدينة أغادير المغربية، حيث مقر إقامة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق منافساتها في المغرب غدا الأحد، وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر يناير المقبل.

كان هاني أبو ريدة حضر، اليوم السبت، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط، والذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات التاريخية.

أبو ريدة يجتمع بلاعبي منتخب مصر

عقب انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، توجه أبو ريدة مباشرة من الرباط إلى مدينة أغادير، من أجل التواجد إلى جانب منتخب مصر لدعم ومؤازرة لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق منافساتها بالمغرب غدا الأحد.

معسكر منتخب مصر في المغرب، فيتو
أبو ريدة يقرر البقاء في أغادير لدعم الفراعنة 

وعلمت فيتو أن هانئ أبو ريدة قرر الإقامة بشكل كامل رفقة منتخب مصر في مدينة أغادير، من أجل توفير كل سبل الراحة وتلبية كافة إحتياجات الجهاز الفني، لتوفير كل الأجواء التي من شأنها تساعد الفريق على التركيز الكامل في المباريات وتحقيق الانتصارات التي تفتح الطريق أمام الفراعنة من أجل حصد اللقب 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

