الأمن يكشف ملابسات واقعة المطالبة بتنفيذ حكم قضائي والادعاء بتورط ضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطالبة القائم على النشر بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، ضد عدد من الأشخاص، مع الادعاء بأن من بينهم ضابط شرطة.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث تمكن رجال الشرطة من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه شريك بمحل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه.

وبسؤاله، قرر بوجود خلافات مالية وتجارية بينه وبين والدي ضابط شرطة وشخص آخر، شركائه بمحل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، على خلفية شراكة قائمة بينهم، قام على إثرها برفع دعوى قضائية ضدهم، وصدر حكم قضائي لصالحه بإلزامهم بسداد مبلغ مالي والفوائد القانونية.



وباستكمال الفحص، تبين أنه خلال شهر أبريل الماضي تقدم والد الضابط باستشكال على تنفيذ الحكم، إلا أنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضي تم رفض الاستشكال.

وبتاريخ 11 ديسمبر الجارى، قامت قوة من مديرية الأمن بمرافقة معاون التنفيذ القضائي، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر، دون تدخل الضابط في أي من مراحل أو إجراءات التنفيذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

