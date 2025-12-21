محافظ الوادي الجديد يعتمد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي - التعليم المزدوج ) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير القادم.

حيث تنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 م، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهنى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٢ من نفس الشهر.

وأشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات للتأكيد على الإجراءات المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحان.

مواعيد امتحانات نصف العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى وردت فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بحيث تبدأ لصفوف النقل 10 يناير ولمدة أسبوع حتى 15 من نفس الشهر و17 يناير لطلبة الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي وتستمر حتى 22 من نفس الشهر على أن تبدأ رسميا إجازة نصف العام 24 يناير 2026 ولمدة أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.