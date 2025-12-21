الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادة الإعدادية

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي - التعليم المزدوج ) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير القادم.

حيث تنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10  يناير 2026 م، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهنى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٢ من نفس الشهر.

وأشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات للتأكيد على الإجراءات المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحان.

مواعيد امتحانات نصف العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى وردت فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بحيث تبدأ لصفوف النقل 10 يناير ولمدة أسبوع حتى 15 من نفس الشهر و17 يناير لطلبة الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي وتستمر حتى 22 من نفس الشهر على أن تبدأ رسميا إجازة نصف العام 24 يناير 2026 ولمدة أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة نصف العام التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي الشهادة الاعدادية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات نصف العام

مواد متعلقة

سكرتير عام الوادي الجديد يتابع إجراءات التقنين وإزالة التعديات

محافظ الوادي الجديد يتفقد المجمع الاستهلاكي للسلع المعمرة بمجمع المصالح الحكومية

افتتاح الملتقى الثقافي للشباب، محافظ الوادي الجديد يلتقي أمين المجلس الأعلى للثقافة

اليوم، الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد "واحات الفن والابداع" لمبدعي الواحات

فتح منفذ استهلاكي بمجمع الخدمات الحكومية المميكن بالوادي الجديد

تموين الوادي الجديد يتابع التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والمواصفات الصحية

ضبط دقيق 72% سياحي بمخبز بلدي وتحرير محاضر بحملات تموين في الوادي الجديد

تموين الوادي الجديد: تحرير 156 مخالفة خلال 27 حملة تموينية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

أبرز مشاهد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب (فيديو وصور)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads