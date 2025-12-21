محافظ الوادي الجديد يتفقد المجمع الاستهلاكي للسلع المعمرة بمجمع المصالح الحكومية

18 حجم الخط

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، المجمع الاستهلاكي للسلع الغذائية والمُعمّرة بمقر مبنى الجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمشرف على تنفيذ المجمع الإستهلاكي، ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

وأوضح الزملوط أن المجمع يهدف إلى تخفيف العبء عن العاملين بالمجمع وتوفير كافة السلع اللازمة بأسعار مخفضة وإتاحة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بالتقسيط، موجهًا بتخصيص جناح بالمبنى لعرض كافة المنتجات وتوفير كافة احتياجات العاملين.

من جانبها أكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، على توفير لحوم طازجة سعر الكيلو 300 جنيه وخضروات طازجة ودواجن ومجمدات، بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إتاحة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بالتقسيط.

منفذ استهلاكي بمجمع الخدمات الحكومية المميكن

فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل المنفذ الاستهلاكي بمبنى الجهات الحكومية بمجمع الخدمات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

من جانبه أشار ضياء متولي وكيل مديرية التموين، إلي أن المجمع سيضم أقسامًا اخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، مما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي افتتاح هذا المنفذ التجاري تلبية لمتطلبات العاملين بمجمع الخدمات ويعد خطوة جديدة في مسيرة توفير الاحتياجات والسلع كما سيتيح للرواد فرصة الاستفادة من أسعار مخفضة ووفرة السلع.

