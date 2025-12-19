ضبط دقيق 72% سياحي بمخبز بلدي وتحرير محاضر بحملات تموين في الوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت إدارات تموين الخارجة والداخلة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد، حملات تموينية موسعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري أو التلاعب في السلع التموينية ورغيف الخبز، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، شن إدارة تموين الخارجة بقيادة وليد خضر مدير الإدارة، ومشاركة المهندس صلاح حلمي، مدير مركز خدمة المواطنين، حملة تضمنت تفقد بعض مخابز البلدية والرياشات، بالإضافة لمستودع البوتجاز، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ( 5 ) محاضر تشمل عدم إعطاء بون، نقص وزن، عدم إعلان أسعار، عدم وجود لوحة بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إلي شن إدارة تموين الداخلة، حملة تحت إشراف اسلام الجبالي، مدير الادارة، ومشاركة كلٌ من مجدي عطيه، ومحمود خضر، ومصطفى حسن، وفوزي عبدالمنعم، مفتشو الإدارة، في ضبط دقيق 72 ٪ سياحي بمخبز بلدي غير منصرف له من جهة الصرف الخاصة بالمخبز، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة قدرها 100 كيلو، ووجود 4 محاضر بمنشآت مختلفة، تشمل عدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان أسعار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت وكيل التموين بالوادي الجديد، إلى شن إدارة تموين بلاط، حملة بقيادة السيد مسعد علي، مدير إدارة، وبمشاركة معاونيه، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، استهدفت الحملة كلا من مبادرة سوق اليوم الواحد، مستودع بوتاجاز بلاط، عدد من المحلات التجارية المختلفة، وتم ضبط عدد 4 محاضر شملت عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان أسعار، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

