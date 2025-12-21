الأحد 21 ديسمبر 2025
فتح منفذ استهلاكي بمجمع الخدمات الحكومية المميكن بالوادي الجديد

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لبدء تشغيل المنفذ الاستهلاكي بمبنى الجهات الحكومية بمجمع الخدمات الحكومية المميكن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، توفير لحوم طازجة سعر الكيلو 300 جنيه وخضروات طازجة ودواجن ومجمدات، بأسعار مناسبة.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أن المجمع سيضم أقسامًا اخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، مما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين.
يأتي افتتاح هذا المنفذ التجاري تلبية لمتطلبات العاملين بمجمع الخدمات ويعد خطوة جديدة في مسيرة توفير الاحتياجات والسلع  كما سيتيح للرواد فرصة الاستفادة من أسعار مخفضة ووفرة السلع.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، شن حملات مكثفة ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

