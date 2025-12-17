بـ 4 إجراءات، تعليم الوادي الجديد تستعد لامتحانات نصف العام

18 حجم الخط

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

وأكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الاجتماع تضمن التوجيه بتنفيذ 4 إجراءات لضمان سلامة العملية الامتحانية تمثلت في:

1- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدقة في العمل وحسن الأداء.

2- تنفيذ مراجعات نهائية أمام طلاب الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالتعاون مع الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوي الخبرات لدعم الطلاب وخاصة في المناطق النائية والبعيدة.

3- التزام المديرية والمعنيين بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة للعمل.

4- الجاهزية لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني ومدارس التربية الخاصة والفصل الواحد.

تعليم فنى متطور

وعلى صعيد متصل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على اهتمام القيادة السياسية بمدارس التعليم الفنى، والذى يعد قاطرة التنمية فى مصر، لإخراج عمالة فنية مؤهلة ومتمكنة نحو سوق العمل الحر.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لمجموعة من مدارس التعليم الفنى بالخارجة، حيث تفقد الأقسام العملية والورش الملحقة بالمدارس، وتابع التدريبات العملية التى يجرى تنظيمها للطلا، موجها بمواصلة تنفيذ وتكثيف التدريبات العملية ونقل خبرات المختصين والإستفادة من كافة الإمكانيات البشرية المتاحة فى سبيل النهوض بالعمل وتخريج كوادر بشرية فنية مدربة تنطلق نحو سوق العمل الحر.

