الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

تعليم الوادي الجديد تطلق برنامج العباقرة لإبراز القدرات الفكرية والعلمية لطلاب الثانوية

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة، فيتو
 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إطلاق الموسم الأول من مسابقة "عباقرة الوادي"، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه الذى يجرى تنفيذه على أرض المحافظة.

وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المسابقة تأتي كخطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات الفكرية والعلمية ودعما لمسيرة التطوير التعليمي وتعزيز نهج المحافظة فى تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الثانوية فى جميع الإدارات التعليمية ويهدف إلى تسليط الضوء وإبراز القدرات الفكرية والمهارية والعلمية إلى جانب خلق روح  التنافس الإيجابي لدى الطلاب من الفرق المشارك. 

ولفت وكيل التعليم، إلى التنسيق مع إدارات الموهوبين والتعلم الذكي، العلاقات العامة، الإتصال السياسى، التعليم الثانوي، الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وتتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة فور الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية وإعلان المركز الأول وتكريمه برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

 

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد التعلم الذكي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الموهوبين والتعلم الذكي الوادى الجديد التعليم الثانوي عباقرة الوادي

الجريدة الرسمية