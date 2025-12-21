اليوم، الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد "واحات الفن والابداع" لمبدعي الواحات

18 حجم الخط

تفتح محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد "واحات الفن والابداع " لمبدعي الواحات ( الخارجة - الداخلة ) والحاصلين علي منح تفرغ من وزارة الثقافة، وذلك في الفترة من الأحد الموافق ۲۱ حتي الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ مساءً بسينما هيبس بالخارجة.

الملتقى تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتشريف الأستاذ الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، وبالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر.

يأتي الملتقى الثقافي للشباب في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة - الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات مع والهيئة العامة لقصور الثقافة ومن خلال أنشطة الملتقى الثقافي للشباب... والتي تهدف الى دعم المبدعين والفنانين

من الحاصلين على منح التفرغ من وزارة الثقافة وكذلك اكتشاف المواهب من الشباب- المرأة - الطفل - ذوى الهمم ) في كافة ربوع ومحافظات مصر وخاصة المناطق الحدودية والنائية.

وحصلت «فيتو»، علي برنامج النشاط الثقافي الخاص بالملتقى الثقافي الوادي الجديد ( الواحات الخارجة ) بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العامة لقصور الثقافة يتضمن الاتي:

اليوم الأول الأحد:في الفترة المسائية الساعة ٥ مساء

افتتاح البرنامج كلمة ابتسام عبد المورود مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

. كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

. كلمة الدكتورة إيمان نجم رئيس الادارة المركزية للشئون الادبية والمسابقات.

كلمة الاستاذ الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الاعلى للثقافة.

لقاء أدبي لعرض أهم الاعمال البحثية والمترجمة الصادرة لمبدعي الواحات المتحدثون:

المترجم طارق فراج يتحدث عن كتابه بعنوان " من نحن وكيف وصلنا الي هنا" الصادر عن المجلس الاعلى للثقافة مركز الترجمة

الباحث ناصر محسب يتحدث عن كتابه بعنوان " عادات الزواج بالواحات ".

الباحث مصطفى محمد ضبع تتحدث عن العادات والتقاليد" بالواحات " من الحاصلين على منح التفرغ وهو مشروع التفرغ في مجال العلوم الاجتماعية ويدير اللقاء الدكتورة إيمان نجم

•امسية شعرية يشارك فيها عدد 5 شعراء من الداخلة يدير الامسية الشاعر مصطفى معاذ.

عرض لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الخارجة.

