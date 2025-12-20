السبت 20 ديسمبر 2025
تموين الوادي الجديد يتابع التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والمواصفات الصحية

نفذت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مُفاجئة وشاملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وذلك تحت توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة شملت المرور على عدد من العيادات الخاصة والمعامل الطبية داخل مدينة الخارجة.

وقالت «سلوى»، إن الحملة هدفت إلى التفتيش على عدة محاور رئيسية، هي:
ـ التحقق من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والمواصفات الصحية والفنية المعتمدة.
ـ مراجعة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والفنيين العاملين بهذه المنشآت.
ـ فحص شروط الصحة والسلامة العامة داخل المنشآت، بما في ذلك معايير النظافة والتعقيم.
ـ التأكد من وجود المستندات والتوثيق القانوني اللازم لممارسة النشاط.
قاد الحملة المهندس ياسر ملك، مدير إدارة حماية المستهلك بالخارجة، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حيث شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد عبد الرازق، والدكتورة إيناس مختار.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

