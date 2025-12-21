افتتاح الملتقى الثقافي للشباب، محافظ الوادي الجديد يلتقي أمين المجلس الأعلى للثقافة

18 حجم الخط

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية، وابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بالوفد الذي يزور المحافظة لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد تحت شعار "واحات الفن والإبداع"، الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ ديسمبر الحالي، بمشاركة المركز الثقافي الهندي وبيت الشعر بالأقصر وعدد من المبدعين بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة وتعميق روابط الانتماء والهوية.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات أمسيات فنية وشعرية ومعارض للفنون التشكيلية والحرفية والتراثية وتكريم للمبدعين من أبناء المحافظة.

"واحات الفن والابداع" لمبدعي الواحات

وتفتح محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد "واحات الفن والابداع " لمبدعي الواحات ( الخارجة - الداخلة ) والحاصلين علي منح تفرغ من وزارة الثقافة، وذلك في الفترة من الأحد الموافق ۲۱ حتي الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ مساءً بسينما هيبس بالخارجة.

الملتقى تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتشريف الأستاذ الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، وبالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر.

يأتي الملتقى الثقافي للشباب في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة - الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات مع والهيئة العامة لقصور الثقافة ومن خلال أنشطة الملتقى الثقافي للشباب... والتي تهدف الى دعم المبدعين والفنانين من الحاصلين على منح التفرغ من وزارة الثقافة وكذلك اكتشاف المواهب من الشباب- المرأة - الطفل - ذوى الهمم ) في كافة ربوع ومحافظات مصر وخاصة المناطق الحدودية والنائية.

