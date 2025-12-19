تموين الوادي الجديد: تحرير 156 مخالفة خلال 27 حملة تموينية

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد،تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، بإجمالي 27 حملة تموينية استهدفت التفتيش على 139 منشأة تجارية ومخبز؛ أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص الأوزان، ومخالفات تشغيلية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا فيما تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة؛ لضمان انضباط منظومة تداول السلع، وحماية حقوق المواطنين.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

