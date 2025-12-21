«ابن الدائرة» في مواجهة الشائعات، اشتعال معركة الإرادة الشعبية في بولاق الدكرور بين د.حسام المندوه وعربي زيادة

18 حجم الخط

إذا أردت أن ترى المشهد الانتخابي في أعلى درجات سخونته، فلن تجد أكثر دلالة من دائرة بولاق الدكرور؛ الدائرة التي تحوّلت إلى بوصلة للتنافس السياسي الحقيقي في انتخابات مجلس النواب 2025 ؛ ففي هذه الدائرة لا تدور المعركة فقط على مقعد الإعادة، بل على معنى تمثيل الناس ذاته: من يُشبههم؟ ومن يحمل هموم الدائرة بحق لا كشعار انتخابي بل كسيرة ممتدة وجذور ضاربة في الأرض؟ هنا، تتجسد المنافسة بين الأستاذ الدكتور حسام المندوه، الأستاذ بجامعة القاهرة ومرشح حزب مستقبل وطن، وبين المحامي عربي حسين زيادة مرشح حزب حماة وطن، في جولة إعادة تكشف ما هو أبعد من الأرقام.

حسام المندوه.. حضور أكاديمي وجذور بولاقية

منذ اللحظة الأولى، بدا واضحًا أن الدكتور حسام المندوه يدخل السباق مستندًا إلى رصيد كبير: مكانة علمية مرموقة، وتاريخ اجتماعي معروف داخل الدائرة، وعلاقات ممتدة مع عائلات وأهالي بولاق الدكرور. لذلك لم يكن غريبًا أن تتجه سهام الشائعات صوبه، في محاولة مكشوفة للتشكيك في انتمائه، عبر ترويج مزاعم عن أصول بعيدة لا تمت لبولاق بصلة.

غير أن هذه الشائعات سرعان ما سقطت أمام حقائق يعرفها أبناء الدائرة جيدًا؛ فأسرة المندوه الحسيني كانت وما زالت جزءًا من النسيج الاجتماعي لبولاق الدكرور، حاضرة في أفراحها وأزماتها، وفي قلب تحوّلاتها عبر سنوات طويلة. لذلك بدا استدعاء «سلاح الأصل والمنشأ» محاولة يائسة أكثر منه ورقة ضغط حقيقية.

معركة شائعات لا معركة برامج

المشهد الانتخابي في بولاق الدكرور كشف أن بعض الأطراف فضّلت إدارة المعركة من خلف ستار الشائعات، لا عبر البرامج أو المقارنة الموضوعية من إطلاق شائعات وروايات غير دقيقة عن الدكتورحسام المندوه، لكن ما يميّز بولاق الدكرور أن وعيها بات أكثر حساسية تجاه هذا النوع من المناورات. فالدائرة التي عرفت الصراعات الحقيقية، لا تنخدع بسهولة بحروب «التريندات» ولا بتغريدات تُفبرك هنا أو هناك.

«بولاق ليست للبيع».. الشعار الذي جمع الشباب

اللافت في الساعات الأخيرة من الماراثون الانتخابي، هو عودة الصوت الشبابي بقوة، رافعًا شعارًا صار عنوان المرحلة: «بولاق ليست للبيع». مجموعات شبابية عدة أعلنت بوضوح رفضها لأي محاولات للتأثير على الإرادة الشعبية، سواء عبر المال السياسي أو الضغوط غير المشروعة والشائعات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ترويج البعض أن المنافس عربي زيادة ينتمي إلى دائرة الصف في الجيزة، وسبق له الترشح هناك ، وأن جروبات الصف تدعمه في المعركة الانتخابية، كما تداولوا بلاغات عن محاولات مزعومة لشراء الأصوات، وهو ما تعاملت معه الأجهزة المعنية بجدية كاملة، في ضوء سياسة الدولة المعلنة بعدم التسامح مع أي مساس بنزاهة العملية الانتخابية، خاصة في ظل توجيهات رئاسية واضحة بحسم هذا الملف.

في هذا السياق، بدا خطاب الدكتور حسام المندوه أكثر اتساقًا مع المزاج العام للدائرة؛ خطاب يراهن على التاريخ والخدمة العامة، لا على الصفقات العابرة أو تحالفات اللحظة الأخيرة.

دعم العائلات الكبرى وثقل المجتمع

على الأرض، تتحرك المعركة بهدوء محسوب. عائلات كبرى ذات ثقل اجتماعي في بولاق الدكرور أعلنت دعمها الصريح للدكتورحسام المندوه، باعتباره الأقرب إلى وجدانها، والأقدر على تمثيل مصالحها داخل البرلمان. هذا الدعم لا يقوم فقط على الانتماء، بل على الثقة في شخصية أكاديمية تعرف معنى التشريع والرقابة، وتدرك تعقيدات الملفات الخدمية والاقتصادية التي تعاني منها الدائرة.

في المقابل، يحاول الطرف الآخر تعويض فجوة الحضور الشعبي بتحالفات نقابية أو دعم رمزي من خارج بولاق، وهي رهانات تبقى محدودة التأثير داخل دائرة تُقدّس فكرة «ابن البلد» وتمنح أصواتها لمن تعرفه عن قرب.

الحسم في التفاصيل.. والكفة تميل

المراقب لما يجري في بولاق الدكرور يدرك أن الحسم النهائي قد يتوقف على تفاصيل الساعات الأخيرة: نسب المشاركة، وحجم التصويت العقابي ضد الشائعات، وقدرة كل مرشح على حشد قواعده. غير أن المؤشرات العامة تميل لصالح الدكتور حسام المندوه، الذي استطاع أن يحوّل الهجوم عليه إلى فرصة لتأكيد حضوره وتجذّره داخل الدائرة.

في بولاق الدكرور، لا يكفي أن ترفع لافتة أو تطلق وعودًا براقة. هنا، يُصوّت الناس لمن يشبههم، ويثقون أن صوته سيكون امتدادًا لصوتهم تحت قبة البرلمان. ولهذا، يراهن كثيرون على أن تقول الصناديق كلمتها الأخيرة، مؤكدة أن بولاق الدكرور لها أهلها… وتعرف جيدًا من يستحق تمثيلها.

