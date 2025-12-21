إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بالجيزة

18 حجم الخط

شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مشاجرة دامية بين عدد من الأشخاص، على خلفية معاكسة سيدة أثناء سيرها بالشارع، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم ضبط أطراف الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم وليد كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن عاطلًا قام بمعاكسة سيدة في الشارع، وعندما تدخل اثنان من أفراد أسرتها لمعاتبته، نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، شارك فيها شخص آخر كان بصحبة المتهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة اثنين من أسرة السيدة، وثالث من الطرف الأول، وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم للتحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تسرب غاز يتسبب في إصابة 4 طلاب جامعيين ببني سويف

وعلى جانب آخر، شهدت مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، اليوم الأحد، حادث تسرب غاز طبيعي داخل أحد المساكن الخاصة التي يقيم بها عدد من الطلاب الجامعيين، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين من الفحص أن المصابين هم: باهر عاطف 18 عامًا، طالب بكلية السياسة والاقتصاد، يوسف عرفات 18 عامًا – طالب بكلية طب الأسنان، أحمد عمر 19 عامًا – طالب بكلية العلاج الطبيعي، محمد الصباح 19 عامًا – طالب بكلية العلاج الطبيعي.

وأوضحت التحريات أن جميع المصابين من محافظة سوهاج، ويقيمون بمدينة بني سويف الجديدة بغرض الدراسة، وقد أصيبوا بضيق في التنفس ودوار إثر استنشاق الغاز المتسرب.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

