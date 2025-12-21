كأس أمم أفريقيا، تاريخ مواجهات المغرب ضد جزر القمر قبل موقعة الافتتاح

18 حجم الخط

يقص منتخب المغرب، مساء اليوم الأحد، شريط مشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب جزر القمر على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

هذه المباراة الافتتاحية يراهن فيها أسود الأطلس على بداية قوية تعكس الطموحات في النسخة القارية التي تُقام على أرضهم وأمام جماهيرهم، مقابل تطور لافت لمنتخب جزر القمر، الذي لم يعد خصمًا سهلًا كما كان في بداياته القارية.

تاريخ مواجهات منتخب المغرب ضد جزر القمر

‎يعود أول احتكاك رسمي بين المنتخبين إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حين استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط، ونجح في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد، في مباراة طبعها التسرع الهجومي أسود الأطلس والانضباط الدفاعي للضيوف.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

‎وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم، وحققوا فوزًا بثنائية نظيفة، في مباراة أظهر فيها المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا وتحكمًا في نسق اللعب، مقابل محاولات متواضعة لمنتخب جزر القمر، الذي كان يعيش واحدة من أولى تجاربه القارية الكبرى.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

حصيلة مواجهات المغرب أمام جزر القمر

‎وبالعودة إلى الأرقام، يكون المنتخبان قد تواجها في أربع مناسبات رسمية، آلت الغلبة فيها للمنتخب المغربي في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد، دون أن ينجح منتخب جزر القمر في تحقيق أي انتصار.

‎وسجل المنتخب المغربي تفوقًا تهديفيًا واضحًا خلال هذه المواجهات بثمانية أهداف، مقابل ثلاثة لمنتخب جزر القمر، ما يعكس الفارق في التجربة رغم التحسن التدريجي في أداء المنتخب القمري خلال السنوات الأخيرة.

