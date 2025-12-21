ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى "كليوباترا - 2025"

18 حجم الخط

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا – 2025)، الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، بمشاركة عدد من الوحدات البحرية وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية.

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، لدعم آفاق التعاون العسكري وتعزيز إجراءات الأمن البحرى بالمنطقة.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، وتنفيذ عدد من الرمايات التكتيكية وكذلك تنفيذ الإنزال العمودى بإستخدام الطائرة الهليكوبتر لاقتحام المبانى والغرف المغلقة والتى عكست مدى الاحترافية التى وصلت إليها القوات المشاركة.

التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب

كما تم التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ بيانات عملية لتبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية، والتزود بالوقود فى البحر ، فضلًا عن التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لتدمير الأهداف السطحية المعادية , بالإضافة إلى تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب وقدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب اللواء أ ح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية والفريق كريستوف لوكا قائد الأسطول الفرنسى بالبحر المتوسط والبحر الأسود وعدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.