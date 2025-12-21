الأحد 21 ديسمبر 2025
تنفيذ برامج تدريب وتوعية وريادة لـ 334 مستفيدا بمراكز الشباب بالشرقية

نفذت مراكز شباب العبسي والعزيزية بمنيا القمح محافظة الشرقية تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، بمشاركة ١٥٠ شابًا وفتاة حيث ركزت التدريبات على تطوير مهارات التخطيط والعمل الجماعي وبناء الشخصية الإيجابية.

شباب الشرقية: 70 أسرة تشارك في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية

تنمية المهارات الحياتية والثقافية والرياضية للشباب 

وكشفت  الدكتورة  منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن المديرية مستمرة في تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الحياتية والثقافية والرياضية للشباب  حيث استضاف مركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب الزقازيق بحري تدريب «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة ٥٠  شابًا حيث تهدف التدريبات تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الإصطناعي وأدوات تحليل النظم.

تنظيم ندوات توعوية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى 

واشارت الى انه  تم تنفيذ تدريبات برنامج مشواري لريادة الأعمال، إلى جانب برامج أندية السكان وورش حرفية احتفالا بيوم المستثمر  بمراكز شباب منيا القمح وفاقوس وشيبة والملكيين البحرية بمشاركة  ١٠٠ شاب وفتاة، لتعزيز مهارات العمل الحر والإنتاجية ذلك بالاضافة إلى تنظيم ندوات للتوعية بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي بمركز شباب الزقازيق بحري بجانب ورش تدريبية في فن الدوبلاج والشعر بمشاركة ٢٠مشاركًا  بهدف تنمية الوعي والمهارات الفنية.

تقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي 

كما نفذ مكتب قادرون باختلاف تدريبات مراكز الفنون وتنمية الإبداع بمركزي شباب ناصر وأبو حماد  لتنمية مهارات ذوي القدرات والهمم في  الأنشطة الرياضية والفنية والمشغولات اليدوية، وفق مواعيد منتظمة لضمان الإستمرارية وتم تقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي مجانًا بمراكز بلبيس وههيا  وكفر صقر وشرقية مباشر وأبو حماد يوميًا عدا أيام الجمعة والسبت لدعم الأطفال وأسرهم.

تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب 

وألمحت وكيل وزارة الشباب إلى أنه تم تكريم أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري من أبناء المحافظة بمناسبة انضمامهم لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية ضمن  ٤ نماذج شبابية في لجان مختلفة، بهدف تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب. تم مشاركة ١٤ من النشء بالمحافظة في فعاليات البرنامج القومي تيك تك بمحافظة  بورسعيد، الذي تضمن تدريبات على تنظيم الوقت ومهارات العرض والتقديم، والأنشطة التطبيقية العملية.

شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

المهندس حازم الأشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية أن ما تشهده مراكز الشباب من أنشطة وبرامج متنوعة يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، قائلًا: إن الرياضة والأنشطة الشبابية تمثل ركيزة أساسية لبناء شخصية متوازنة وقادرة على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

