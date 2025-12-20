السبت 20 ديسمبر 2025
محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٤٥١٠ لسنة ٢٠٢٥ م، بتكليف عدد من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ( بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية، مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل فيما بينهم.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

نقل وندب من العمل إلى عمل آخر 

وبموجب القرار الصادر تم نقل أميرة محمد فؤاد مصطفي سكرتير الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية، وانتصار حسن عبد الفتاح حسن  سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد سيف للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأنشاص الرمل، وكامل عادل حسن السيد  باحث شئون لجان ومجالس ومؤتمرات بالدرجة الأولى التخصصية (التنمية الإدارية) للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد سيف.

الوحدة المحلية بشبر النخلة والزوامل 

 كما شمل القرار نقل صابر حسن حسن فرج  باحث قانوني بالدرجة الثالثة التخصصية   القانون)  للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزوامل، وأمانى هديب عبد الحي عفيفي محاسب بالدرجة الأولى التخصصية  التمويل والمحاسبة للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة، وأحمد رجب محمدين محمد محاسب بالدرجة الثانية التخصصية التمويل والمحاسبة للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بكفر ابراهيم العايدي، ومحمد عيد محمد بدوي منسي باحث اقتصاد بالدرجة الثالثة التخصصية الاقتصاد والتجارة للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بغيته.

إنهاء تكليف بعض الموظفين 

كما تضمن القرار إنهاء تكليف الآتي أسماؤهم من العمل بوظائفهم الحالية وعودتهم للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وهم:  محمد زكي السيد أحمد من العاملين بالدرجة الأولي التخصصية التمويل والمحاسبة سكرتير الوحدة المحلية القروية بغيته، وفاطمة صلاح الدين حسن محمد من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية التمويل والمحاسبة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأنشاص الرمل، وهند قاسم محمد رحمة من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية الاقتصاد والتجارة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية.

القرار رقم 4511 لسنة 2025

كما أصدر المحافظ القرار رقم ٤٥١١ لسنه ٢٠٢٥ م، بإنهاء تكليف محمد محمد أحمد السيد سالم  رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية، وشحته محمد الشحات ربيع رئيس الوحدة المحلية القروية بغيته، ونقلهما للعمل عى وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة بلبيس.

تكليفات جديدة بوظائف محلية

كما تضمن القرار تكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم  بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، وهم: أشرف علي محمد ابراهيم  باحث قانوني بالدرجة الثالثة التخصصية (قانون) برئاسة مركز ومدينة الابراهيمية  للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بغيته، وأحمد حمودة محمد عبد القادر رئيس الوحدة المحلية القروية بالبلاشون للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر أيوب سليمان.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

رؤساء وحدات محلية جدد 

وكذلك محمد فتحي عبد الحميد محمد رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر أيوب سليمان للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية، ومسعد حامد علوان رفاعي  رئيس الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالبلاشون، وعاطف أحمد محمد سيد أحمد باحث شئون عاملين بالدرجة الأولى التخصصية  تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة، على أن يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدروها، وعلي الجهات المختصة تنفيذها كل فيما يخصه.

