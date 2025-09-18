شباب الشرقية تنظم ندوة عن تمكين وزيادة وعي الفتيات  

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية قيام وحدة ريحانة بإدارة تنمية النشئ بالمديرية بتنفيذ ندوة تعريفية عن البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات "ريحانة" لعضوات منتدى الطفل المصرى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالشرقية والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام وذلك بمقر المجلس فرع الشرقية.

ولفت إلى أهمية التعاون بين المديرية والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية فى تنفيذ برامج وندوات هادفة للفتيات وتأهيلهن ليصبحوا قادة المستقبل وأمهات نافعات لأبنائهم وللمجتمع.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إلى أن الندوة تضمنت محاضرة توعوية عن كيفية بناء الشخصية القيادية النسائية بالإضافة إلى عمل أنشطة تفاعلية للفتيات حيث قمن بالتعبير عن آرائهن وطموحاتهن وأكدن على أهمية دعم الدولة لهن من خلال مثل هذه البرامج الوطنية.

وقال إن برنامج "ريحانة" يهدف إلى تمكين الفتاة المصرية وتعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف مجالات الحياة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الفتيات، خاصة بمرحلة المراهقة، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيادة والتميز وغرس القيم الإيجابية وبناء الشخصية المستقلة والواثقة لدى الفتيات كذلك توفير مساحة آمنة للتعبير والمشاركة، من خلال ورش العمل والأنشطة التفاعلية.

ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع موضحًا إستراتيجية الوزارة في كيفية تمكين النشء والشباب خاصة الفتيات لبناء جيل واعٍ ومؤهل لقيادة المستقبل.

