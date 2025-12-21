الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف حملات النظافة بقرى مركز دمياط

حملات مكبرة للنظافة
حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بدمياط
18 حجم الخط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة البيئية وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جهود لجنة الإصلاح البيئي

تأتي هذه الجهود في إطار أعمال لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والتي تعمل بشكل مستمر على متابعة ملفات النظافة والبيئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

 

 

حملة مكبرة بقرى مركز دمياط

وفي هذا السياق، تم الدفع بعدد من معدات ديوان عام المحافظة لتنفيذ حملة نظافة موسعة شملت قريتي الخياطة والشيخ ضرغام، إلى جانب عدد من قرى مركز دمياط، حيث جرى رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة، وتسوية وتمهيد الشوارع، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري لتلك القرى وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأهالي.

وأهابت محافظة دمياط بالمواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت والمنازل، والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدات المحلية لتجميع المخلفات، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا، بما يساعد على الحفاظ على نظافة الشوارع ومنع انتشار التلوث.

دعوة للحفاظ على البيئة

وأكدت المحافظة أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة، لما لها من أثر مباشر على الصحة العامة والبيئة، فضلا عن دورها في الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدن والقرى والحفاظ على جمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخياطة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بدمياط المخلفات والقمامة المظهر الحضاري حملة نظافة موسعة محافظة دمياط محافظ دمياط نظافة الشوارع

مواد متعلقة

دمياط تختتم برنامج الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات

بحضور ليلى علوي، أسرة فيلم ابن مين فيهم تحتفل بانتهاء التصوير

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "فيها ايه يعني" منذ طرحه بالسينمات

عمرو سلامة: مقولة "عدوك ابن كارك" ليست دقيقة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية (صور)

وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

مصر تدعم جامبيا بأول مركز طبي شامل وخدمات IVF لأول مرة بالبلاد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads