تكثيف حملات النظافة بقرى مركز دمياط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة البيئية وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جهود لجنة الإصلاح البيئي

تأتي هذه الجهود في إطار أعمال لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والتي تعمل بشكل مستمر على متابعة ملفات النظافة والبيئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

حملة مكبرة بقرى مركز دمياط

وفي هذا السياق، تم الدفع بعدد من معدات ديوان عام المحافظة لتنفيذ حملة نظافة موسعة شملت قريتي الخياطة والشيخ ضرغام، إلى جانب عدد من قرى مركز دمياط، حيث جرى رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة، وتسوية وتمهيد الشوارع، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري لتلك القرى وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأهالي.

وأهابت محافظة دمياط بالمواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت والمنازل، والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدات المحلية لتجميع المخلفات، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا، بما يساعد على الحفاظ على نظافة الشوارع ومنع انتشار التلوث.

دعوة للحفاظ على البيئة

وأكدت المحافظة أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة، لما لها من أثر مباشر على الصحة العامة والبيئة، فضلا عن دورها في الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدن والقرى والحفاظ على جمالها.

