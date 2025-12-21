بزعم مخالفة الزي، نجلة الملحن محمد رحيم تتهم إدارة إحدى مدارس أكتوبر بحبسها وتفتيشها 

الأحد 21 ديسمبر 2025
تحقق الأجهزة الأمنية بالجيزة في بلاغ توجهت به والدة هارتي رحيم، نجلة الملحن الراحل محمد رحيم، ضد إدارة إحدى المدارس في أكتوبر، اتهمت فيه مدرسين وعاملًا بالمدرسة بحبس نجلتها، وتفتيشها في أحد الفصول، بزعم مخالفة الزي الخاص بالمدرسة.

تضمن اتهام الشاكية وذلك خلال محضر رسمي قامت بتحرير بقسم شرطة أكتوبر، ضد أحد العاملين بالمدرسة بأخذ هاتف ابنتها وإدخالها أحد الفصول بمفردها، ما أدى إلى دخول الفتاة في حالة من الرعب والفزع، كما اتهمته بملامسة ذراعيها بداعي تفتيشها.

كما تضمن البلاغ اتهام مشرفة ألعاب بالمدرسة باصطحبها إلى مشرفين آخرين، وطلبت منها الالتفاف أمامهم بزعم أن بنطالها مخالف، وطلبوا منها تغيير ملابسها أمامهم.

وتواصل قوات المباحث العامة جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أنوسة كوتة تنشر فيديو مع زوجها الراحل محمد رحيم ونجلهما كنز

أنوسة كوتة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماس محمد رحيم

