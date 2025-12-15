حملة ضد السعار في دمياط، إنشاء أول شلتر علمي لإيواء الكلاب الضالة خارج الكتل السكنية

18 حجم الخط

تواصل محافظة دمياط تنفيذ خطة الدولة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة ومجابهة مرض السعار، ضمن رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،

اختيار موقع بعيد عن الكتل السكنية



وفي هذا الإطار، تم توفير مكان مناسب بمحافظة دمياط، بعيدًا عن المناطق السكنية، لاستغلاله في إقامة شلتر لإيواء الكلاب الضالة، بما يضمن السيطرة على الظاهرة دون الإضرار بالمواطنين أو الإخلال بالتوازن البيئي، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

إدارة علمية بإشراف بيطري كامل



ومن المقرر إدارة الشلتر بأسلوب علمي متطور يقوم على الرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك تحت إشراف كامل وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري، وجمعيات الرفق بالحيوان، حيث يجري حاليًا تجهيز الشلتر ليكون مؤهلًا لاستقبال الكلاب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

تقسيم الشلتر وتطعيم شامل ضد السعار



ويتضمن الشلتر تقسيمًا داخليًا يراعي الفصل بين الذكور والإناث، مع تنفيذ برامج تطعيم باستخدام أحدث الوسائل الطبية، والتعامل الفوري مع الكلاب من خلال فريق عمل مدرب، باستخدام أداة الـ«بلوبايب» الحديثة لتحصين الكلاب بلقاح السعار، إلى جانب التعامل مع الحالات المصابة بالسعار أو الجرب، للحد من انتشار الأمراض والسيطرة الكاملة على الظاهرة.

إتاحة التبني بعد استكمال التحصينات



كما سيتم تقديم خدمة تبني الكلاب من خلال الشلتر، عقب التأكد من تلقيها جميع التطعيمات اللازمة، في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين، وتحقيق التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان.

رؤية واضحة نحو «دمياط آمنة بلا سعار»



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واضحة تنتهجها محافظة دمياط لدعم جهود الدولة في الوصول إلى هدف «مصر خالية من السعار 2030»، عبر حلول علمية وإنسانية تضع صحة المواطن في المقام الأول.

