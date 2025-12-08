الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الطعمية البيتى بمكونات بسيطة

الطعمية
الطعمية
18 حجم الخط

طريقة عمل الطعمية، الطعمية من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، وتتميز عن الفلافل الشامية بأنها تعتمد على الفول المدشوش بدلا من الحمص.

وطريقة عمل الطعمية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل، ويمكن تخزينها فى الفريزر.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الطعمية.

مكونات عمل الطعمية:-

2 كوب فول مدشوش منقوع لمدة 6 إلى 8 ساعات

حزمة كزبرة خضراء

حزمة بقدونس

حزمة كرات أو بصلة خضراء

4 فصوص ثوم

بصلة متوسطة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم اختياري

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

مكونات إضافية لإعطاء نكهة أفضل

ملعقة صغيرة شطة اختياري

ملعقة صغيرة سماق أو عصير ليمون

سمسم للتزيين

طريقة عمل الطعمية 
طريقة عمل الطعمية 

طريقة عمل الطعمية:-

  • يغسل الفول المنقوع جيدا ويصفى من الماء.
  • في الكبة أو محضرة الطعام، يوضع الفول مع البصل والثوم والخضرة.
  • يطحن الخليط جيدا حتى يصبح ناعم نسبيا ومتجانس.
  • يضاف الكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل والشطة.
  • تخلط المكونات مرة أخرى جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة.
  • يمكن اختبار القوام بأخذ قطعة صغيرة وتشكيلها باليد، إذا تفتت، يمكن إضافة ملعقة صغيرة ماء.
  • يسخن زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح ساخن.
  • قبل القلي مباشرة، يضاف بيكربونات الصوديوم إلى العجينة وتقلب جيدا.
  • تشكل الطعمية باستخدام ملعقة أو قالب الطعمية.
  • ترش بالسمسم وتقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
  • تخرج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
  • لنجاح الطعمية البيتي، استخدام فول منقوع جيدا يجعل الطعمية طرية من الداخل.
  • لا تضيفي بيكربونات الصوديوم إلا وقت القلي حتى لا تفقد مفعولها.
  • يجب أن يكون الزيت ساخن جيدا حتى لا تتشرب الطعمية الزيت.
  • طحن الخليط جيدا يعطي طعمية ناعمة من الداخل ومقرمشة من الخارج.
txt

طريقة عمل البصارة باحترافية ومذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل سلطة العدس الساخنة، طبق شتوي دافئ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطعمية الطعمية البيتي طريقة عمل الطعمية طريقة عمل الطعمية البيتي الفول الشيف عواطف محمد

مواد متعلقة

طريقة عمل العدس بجبة

طريقة عمل الفول النابت لتقوية المناعة فى تغيير الفصول

طريقة عمل الكشري المصري، الوصفة الاحترافية كما يقدمها كبار الشيفات

طريقة عمل الفول المدمس والطعمية في البيت، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

طمنوا الناس!

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads