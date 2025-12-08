طريقة عمل الطعمية البيتى بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الطعمية، الطعمية من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، وتتميز عن الفلافل الشامية بأنها تعتمد على الفول المدشوش بدلا من الحمص.

وطريقة عمل الطعمية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل، ويمكن تخزينها فى الفريزر.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الطعمية.

مكونات عمل الطعمية:-

2 كوب فول مدشوش منقوع لمدة 6 إلى 8 ساعات

حزمة كزبرة خضراء

حزمة بقدونس

حزمة كرات أو بصلة خضراء

4 فصوص ثوم

بصلة متوسطة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم اختياري

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

مكونات إضافية لإعطاء نكهة أفضل

ملعقة صغيرة شطة اختياري

ملعقة صغيرة سماق أو عصير ليمون

سمسم للتزيين

طريقة عمل الطعمية

طريقة عمل الطعمية:-

يغسل الفول المنقوع جيدا ويصفى من الماء.

في الكبة أو محضرة الطعام، يوضع الفول مع البصل والثوم والخضرة.

يطحن الخليط جيدا حتى يصبح ناعم نسبيا ومتجانس.

يضاف الكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل والشطة.

تخلط المكونات مرة أخرى جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة.

يمكن اختبار القوام بأخذ قطعة صغيرة وتشكيلها باليد، إذا تفتت، يمكن إضافة ملعقة صغيرة ماء.

يسخن زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح ساخن.

قبل القلي مباشرة، يضاف بيكربونات الصوديوم إلى العجينة وتقلب جيدا.

تشكل الطعمية باستخدام ملعقة أو قالب الطعمية.

ترش بالسمسم وتقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

تخرج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

لنجاح الطعمية البيتي، استخدام فول منقوع جيدا يجعل الطعمية طرية من الداخل.

لا تضيفي بيكربونات الصوديوم إلا وقت القلي حتى لا تفقد مفعولها.

يجب أن يكون الزيت ساخن جيدا حتى لا تتشرب الطعمية الزيت.

طحن الخليط جيدا يعطي طعمية ناعمة من الداخل ومقرمشة من الخارج.

