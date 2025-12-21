5 أسباب للإصابة بالأنيميا و4 أعراض لا يجب تجاهلها

18 حجم الخط

أكد المعهد القومي للتغذية، أن الأنيميا هي حالة صحية تحدث عندما لا يصل الأكسجين بالكفاءة المطلوبة إلى أنسجة الجسم، نتيجة انخفاض عدد كرات الدم الحمراء أو نقص مادة الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين داخل الدم.



أسباب الإصابة بالأنيميا

وكشف معهد التغذية عن أسباب الإصابة بمرض الأنيميا حيث تتنوع أسباب الإصابة، من أبرزها:



١- نقص تناول الأطعمة الغنية بالحديد.



٢-فقدان الدم، مثل حالات الدورة الشهرية الغزيرة أو النزيف أثناء الولادة.



٢- الحمل دون الحصول على مكملات الحديد اللازمة.



٤-اضطرابات امتصاص الغذاء أو الإصابة بالديدان المعوية.



٥- أمراض وراثية، مثل الثلاسيميا.



فقر الدم

أعراض الأنيميا



قال معهد التغذية أنه قد تظهر على المصاب مجموعة من الأعراض، أبرزها:

تعب وإرهاق مستمر.

دوخة أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط.

تسارع ضربات القلب.

برودة مستمرة في اليدين والقدمين.



أكد المعهد القومي للتغذية أنه في حال الشعور بأي من هذه الأعراض، لا يجب تجاهلها، مع ضرورة التوجه لإجراء تحليل صورة دم كاملة للاطمئنان على الحالة الصحية والتدخل المبكر عند الحاجة.

أطعمة غنية بالحديد ينصح بتناولها للوقاية من الأنيميا



ويوجد عنصر الحديد بنوعين: حديد حيواني يمتصه الجسم بسهولة أكبر وحديد نباتي، وكلاهما مهم لصحة الدم.



وتشمل مصادر الحديد الحيواني:

الكبدة

اللحوم الحمراء

الدواجن

الأسماك والتونة

صفار البيض



بينما تتضمن مصادر الحديد النباتي:



السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

العدس، الفول، الحمص

الفاصوليا بأنواعها

الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان

السمسم، الحلبة، بذور القرع

المكسرات مثل اللوز والكاجو

الزبيب والمشمش المجفف





وجه معهد التغذية نصائح لتحسين امتصاص الحديد النباتي، حيث يفضل تناوله مع مصدر غني بفيتامين C مثل البرتقال، الليمون، الفراولة أو الطماطم، وتجنب شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الأكل.

