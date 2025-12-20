أخبار الفن اليوم: وفاة سمية الألفي بعد صراع مع المرض.. ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير.. وعرض مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولى في ذكراها الـ50
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع المرض.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع المرض
غيب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عامًا.
قصة سمية الألفي وفاروق الفيشاوي، حب طويل انتهى بألم واحد
رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع مرض السرطان، وبالرغم من الرحيل ستظل سمية باقية في وجدان جمهورها ومحبيها بأعمالها المتميزة وأدوارها التي لا تنسى.
أحمد الفيشاوي يعود من أمريكا غدا لحضور عزاء والدته
يصل الفنان أحمد الفيشاوي القاهرة غدًا الأحد، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور عزاء والدته الفنانة سمية الألفي، حيث إنه لم يتمكن من حضور جنازتها، التي شيعت عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالجيزة.
في ذكراها الـ 50، عرض مسلسل أم كلثوم علي شاشة القناة الأولى بعد غد الإثنين
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، عن عرض مسلسل أم كلثوم عبر القناة الأولى، ابتداءً من بعد غد الإثنين، في الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل أسطورة الفن كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي.
محمد صبحي: التافهون ظاهرة صوتية لا تبني ولا تهدم فكرًا رصينًا
أكد الفنان محمد صبحي أن كل عمل فني منحط أو أغنية تروج للقبح، أو أي سلوك عشوائي، يمثل تدميرًا ذاتيًا يخدم أهدافًا خارجية، مضيفًا أن العدو لا يحتاج لبذل جهد كبير حين نقدم له "هدايا على طبق من ذهب".
نوال الكويتية عن حفلها بموسم الدرعية بالسعودية: ليلة رائعة
عبرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس في موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية.
ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير
يحيي المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات يوم 9 يناير المقبل.
صفاء أبو السعود ناعية سمية الألفي: قدمت مسيرة فنية خالدة
نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، بعد رحلة عطاء فني متميزة.
