أخبار الفن اليوم: وفاة سمية الألفي بعد صراع مع المرض.. ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير.. وعرض مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولى في ذكراها الـ50

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع المرض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

غيب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عامًا.



رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع مرض السرطان، وبالرغم من الرحيل ستظل سمية باقية في وجدان جمهورها ومحبيها بأعمالها المتميزة وأدوارها التي لا تنسى.



يصل الفنان أحمد الفيشاوي القاهرة غدًا الأحد، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور عزاء والدته الفنانة سمية الألفي، حيث إنه لم يتمكن من حضور جنازتها، التي شيعت عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالجيزة.

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، عن عرض مسلسل أم كلثوم عبر القناة الأولى، ابتداءً من بعد غد الإثنين، في الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل أسطورة الفن كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي.



أكد الفنان محمد صبحي أن كل عمل فني منحط أو أغنية تروج للقبح، أو أي سلوك عشوائي، يمثل تدميرًا ذاتيًا يخدم أهدافًا خارجية، مضيفًا أن العدو لا يحتاج لبذل جهد كبير حين نقدم له "هدايا على طبق من ذهب".



عبرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس في موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

يحيي المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات يوم 9 يناير المقبل.

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، بعد رحلة عطاء فني متميزة.





