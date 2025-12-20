السبت 20 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير

ماجد المهندس، فيتو
ماجد المهندس، فيتو
يحيي المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات يوم 9 يناير المقبل.

ويقود حفل ماجد المهندس الموسيقار مدحت خميس على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبير.

 

حفل ماجد المهندس في أبو ظبي

 

 وفي وقت سابق أحيا الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا ضخما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياته التي أحبها الجمهور، وخاصة الأعمال الخليجية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي.

 

وفي وقت سابق أيضا طرح ماجد المهندس أغنيته الجديدة “يا ويل حالي” عبر كافة تطبيقات الموسيقى.


الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات: عبدالله الملحم، وألحان: فايزالسعيد، وتوزيع: مهند خضر.

 

 

ads