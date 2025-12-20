أحمد الفيشاوي يعود من أمريكا غدا لحضور عزاء والدته

18 حجم الخط

يصل الفنان أحمد الفيشاوي القاهرة غدًا الأحد، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور عزاء والدته الفنانة سمية الألفي، حيث إنه لم يتمكن من حضور جنازتها، التي شيعت عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالجيزة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان أحمد الفيشاوي، أنه فور علمه بخبر وفاة والدته، قرر قطع إجازته وبحث عن أقرب رحلة جوية متوجهة إلى القاهرة، كما أنه تواصل مع شقيقه الأصغر عمر لمعرفة تفاصيل التحضيرات للجنازة والعزاء.

وأضاف المصدر أن الفيشاوي سوف يصل القاهرة، صباح الغد، كما أنه حاول تأجيل جنازة والدته إلا أن أفراد العائلة أكدوا أنه من الصعب تأجيل الجنازة ليوم كامل، خاصة أنه لم يكن قد انتهى من حجز رحلة عودته.

وكانت قد رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع مرض السرطان، وبالرغم من الرحيل ستظل سمية باقية في وجدان جمهورها ومحبيها بأعمالها المتميزة وأدوارها التي لا تنسى.

سمية الألفي وفاروق الفيشاوي

وتعد حياة الفنانة سمية الألفي العاطفية أشبه بقصص الأفلام، فقد عاشت قصة حب شديدة الخصوصية، لا تشبه القصص المعتادة، فلم تكن قصة سمية الألفي مع زوجها وحبيبها الراحل فاروق الفيشاوي مجرد زواج فني عابر، بل حكاية بدأت مبكرا في سبعينيات القرن الماضي، واستمرت آثارها حتى آخر أيامها وكان عنوانها الحب والتسامح بلا حدود.

