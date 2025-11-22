ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة "يا ويل حالي"

18 حجم الخط

طرح المطرب العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة “يا ويل حالي” عبر كافة تطبيقات الموسيقى.

الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات: عبدالله الملحم، وألحان: فايزالسعيد، وتوزيع: مهند خضر.

حفل ماجد المهندس في الإمارات

في جانب آخر يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 28 نوفمبر الجاري، حيث يقدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياته التي أحبها الجمهور، وخاصة الأعمال الخليجية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي.





