انهيار أحمد الفيشاوي بعد رحيل سمية الألفي

سادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني، بعد إعلان خبر وفاة الفنانة سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا تاركة وراءها إرثًا فنيًا عظيمًا وقصة حب أسطورية مع الراحل فاروق الفيشاوي، إلا أن المشهد الأكثر مأساوية كان خلف الكواليس، حيث كشفت مصادر مقربة من العائلة عن حالة الانهيار التام التي أصابت نجلها الفنان أحمد الفيشاوي.

وعلمت "فيتو"، أن نجلها الفنان أحمد الفيشاوي تلقى الخبر الصادم أثناء تواجده في منزله، ليدخل فورًا في نوبة بكاء هستيرية، حيث كان يرتبط بوالدته ارتباطًا وثيقًا، خاصة في سنواتها الأخيرة التي شهدت صراعًا مع المرض.

وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة الراحلة كانت قد تدهورت بشكل مفاجئ في الساعات الماضية، ولم يفارقها أحمد في المستشفى.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان دائم النشر لصور تجمعه بوالدته، معبرًا عن امتنانه لها، وكان يعتبرها "الوتد" الذي يربطه بالحياة بعد رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي.

ورحلت سمية الألفي بعد مسيرة حافلة بالعطاء، بدأت من "ليالي الحلمية" و"العطار والسبع بنات"، لتختتم رحلتها وتلحق برفيق عمرها.

