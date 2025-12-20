في ذكراها الـ 50، عرض مسلسل أم كلثوم علي شاشة القناة الأولى بعد غد الإثنين

18 حجم الخط

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، عن عرض مسلسل أم كلثوم عبر القناة الأولى، ابتداءً من بعد غد الإثنين، في الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل أسطورة الفن كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمباديء، ورمز الوطنية والعروبة، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد، ثم إنها وحدها تقف شامخة علي قمة جبل الإبداع، ولا أحد معها هناك.

وتابع أنه إحياءً لذكري كوكب الشرق نعيد بث رائعة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي (أم كلثوم) بطولة الفنانة الكبيرة صابرين، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري، الذين صنعوا ملحمة فنية لا مثيل لها.

وكان التليفزيون المصري قد أنتج رائعته (أم كلثوم) للمخرجة أنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن عام 1999، وقد قامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين، وشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين من بينهم: أحمد راتب، وحسن حسني، ورشوان توفيق، وعبد العزيز مخيون، وخالد الصاوي، وريهام عبد الحكيم، وعزت أبو عوف، وسميرة عبد العزيز، وميرنا وليد، ورياض الخولي، وسعيد عبد الغني، وأشرف زكي، ومنال سلامة، ومحسنة توفيق، وتوفيق عبد الحميد، وسميرة عبد العزيز، ومحمد أبو داوود، وخالد صالح، ونادية رشاد، وأحمد صيام، وكمال أبو رية. وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعزة بلبع، وصفاء الطوخي.

