نوال الكويتية عن حفلها بموسم الدرعية بالسعودية: ليلة رائعة

عبرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس في موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت نوال في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كانت ليلة رائعة، شكرًا لجمهوري الغالي على حضوره ومحبته، وأخص بالشكر موسم الدرعية على التنظيم، وكل الشكر لروتانا وعلى رأسهم حبيبي وأخوي سالم الهندي والشكر موصول أيضًا للفرقة الموسيقية الرائعة.

وفي وقت سابق تجاوز كليب “يا لايم المشتاق” للمطربة نوال الكويتية حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحقق الكليب أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

يذكر أنه صدر إعلان رسمي في نوفمبر قبل الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وأصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

