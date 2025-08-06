"مسرحنا حياة" لـ صفاء أبو السعود تفتتح حفل ختام المهرجان القومي (فيديو)

افتتحت الأغنية الاستعراضية “مسرحنا حياة" للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، فعاليات حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري

ويحضر حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، كوكبة من النجوم والفنانين والمسرحيين، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز دورة هذا العام بعد قليل ضمن فعاليات الحفل.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وشهدت الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.