الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب بالدائرة السابعة بالبلينا

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة في المرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات، والمقرر لها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري.

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بالبلينا

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان الفرعية البالغ عددها 55 بدائرة البلينا، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بمركز ومدينة البلينا، ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولا بأول.

انطلاق التصويت في 30 دائرة الملغاه بحكم قضائي

وانطلقت، اليوم الأريعاء، تصويت المصريين بالداخل في الـ 30 دائرة الملغاه بحكم قضائي بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد: قسم الخارجة، ومركز الداخلة والفرافرة.

أسوان: قسم أول أسوان، ومركز النوبة، ومركز إدفو.

الأقصر: قسم الأقصر، ومركز القرنة، ومركز إسنا.

الإسكندرية: قسم أول المنتزه.

المنيا: قسم أول المنيا، ومركز مغاغة، ومركز أبو قرقاص، ومركز ملوى، ومركز دير مواس.

الجيزة: قسم الجيزة، ومركز البدرشين، وقسم بولاق الدكرور، وقسم العمرانية، وقسم الأهرام، وقسم أكتوبر، ومركز منشأة القناطر.

البحيرة: مركز المحمودية، ومركز حوش عيسى، ومركز الدلنجات، ومركز كوم حمادة.

سوهاج: مركز البلينا.

أسيوط: قسم أول أسيوط، ومركز القوصية، ومركز أبوتيج.

الفيوم: مركز سنورس.

