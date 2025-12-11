إقبال ملحوظ على التصويت في لجنة مدرسة برديس الثانوية بسوهاج (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت مدرسة برديس الثانوية بنات بالدائرة السابعة في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، ظهر اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

إقبال ملحوظ على التصويت في الدائرة السابعة الملغاة بالبلينا بسوهاج

انطلق التصويت فى ثاني أيام الانتخابات بتمام الساعة التاسعة صباحا في 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالبلينا لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا بانتخابات الملغاة بقرار من محكمة القضاء الإداري.

توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المقرات الانتخابية في الدائرة الملغاة

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على المقرات الانتخابية بمختلف قرى المركز، وسط تنظيم أمني مكثف وتواجد عناصر الشرطة لتأمين عملية التصويت وضمان سيرها بسلاسة وظهرت طوابير أمام عدد من اللجان، في القرى ذات الكثافة السكانية وخاصة اللجنة 37 بمدرسة الثانوية بنات برديس دائرة مركز البلينا

بينما شهدت بعض اللجان الأخرى توافدا تدريجيا مع مرور ساعات النهار كما حرصوا سيدات وكبار السن فى المشاركة فى التعبير عن آرائهم للإدلاء بأصواتهم.

