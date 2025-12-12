الجمعة 12 ديسمبر 2025
التنفيذ يبدأ 22 يناير، اعتماد نشرات ندب المعلمين بسوهاج

أعتمد اللواء الدكتورعبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، النشرات الخاصة بندب المعلمين والمعلمين المساعدين المرحلة الأولى والثانية بين الإدارات التعليمية وجاء هذه الإجراءات بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإدارات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني. 

اعتماد ندب المعلمين والمعلمين المساعدين بسوهاج والتنفيذ يبدأ 22 يناير

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن النشرات المعتمدة تم إرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية للتنفيذ عقب انتهاء امتحانات نصف العام في 22 يناير مع التشديد على سرعة استلام خطابات الندب وتسكين المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية بكل إدارة وتنفيذ نظام الندب الجزئي للمعلمين والمعلمين المساعدين بواقع ثلاثة أيام في الإدارات المسكنين عليها وثلاثة أيام في مدارس إداراتهم الأصلية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المدارس ومراعاة الظروف الإنسانية للمعلمين، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بانتظام داخل جميع الإدارات.

توزيع المعلمين تمت وفق دراسة دقيقة لأعداد المعلمين في قطاعات الشمال والوسط والجنوب

وأضاف محمد السيد أن المديرية أن إعادة توزيع المعلمين تمت وفق دراسة دقيقة لأعداد المعلمين في قطاعات الشمال والوسط والجنوب، بما يحقق أكبر قدر من التوازن وتقليل الفجوة في التخصصات التي تحتاج دعمًا، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية والتعليمات الوزارية وأن هذه القرارات تتماشى مع توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعزيز استقرار المعلمين، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل يوميًا على دراسة أوضاع الإدارات التعليمية وتوفير حلول عملية تضمن استقرار العملية التعليمية.

التربية والتعليم بسوهاج محافظة سوهاج وزارة التربية والتعليم بسوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الفصل الدراسي الثاني امتحانات نصف العام انطلاق الفصل الدراسي الثاني محافظ سوهاج الدكتور محمد السيد

