مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم لمستشفى شفاء الأطفال من مؤسسة Stichting Achet الهولندية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البدنية والذهنية، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه.

دعم مستشفى شفاء الأطفال بجامعة سوهاج

وقدم النعماني الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمهم المتواصل لمستشفياتها سوهاج الجامعية، ودورهم الهام في دفع منظومة العمل نحو التطور وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالقطاع الطبي بالصعيد وتطوير بنيتها الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠م.

وقال النعماني: إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد استيفاء جميع الإجراءات والضوابط، واعتماد الجهات المختصة للشحنة الطبية وإجازتها للإستخدام، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمستشفى شفاء الأطفال والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، حيث جاري البدء بالتجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحها للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال جنوب الصعيد.

وأشاد النعماني بالتعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة آخيت الهولندية والتي سوف تبدا في نقل الشحنة الأولى من الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة ٤٧ مليون و٤٦٠ الف جنيه، وجاري ارسال باقي الشحنات، موضحا أن المؤسسة قد سبق وأن قدمت أجهزة طبية حديثة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضي وحالات ذوي الإعاقة، بتكلفه ٣٤٨ ألف يورو والتي تقدر بأكثر من ٢٠ مليون جنيه في يناير الماضي.

