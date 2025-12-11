الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج

مستشفى الشفاء الأطفال
مستشفى الشفاء الأطفال بسوهاج
18 حجم الخط

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم  لمستشفى شفاء الأطفال من مؤسسة  Stichting Achet الهولندية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البدنية والذهنية، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه.

دعم مستشفى شفاء الأطفال بجامعة سوهاج   

وقدم النعماني الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمهم المتواصل لمستشفياتها سوهاج الجامعية، ودورهم الهام في دفع منظومة العمل نحو التطور وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالقطاع الطبي بالصعيد وتطوير بنيتها الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠م.

وقال النعماني: إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد استيفاء جميع الإجراءات والضوابط، واعتماد الجهات المختصة للشحنة الطبية وإجازتها للإستخدام، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمستشفى شفاء الأطفال والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، حيث جاري البدء بالتجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحها للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال جنوب الصعيد.

وأشاد النعماني بالتعاون المثمر  والمستمر مع مؤسسة آخيت  الهولندية والتي سوف تبدا في نقل الشحنة الأولى من الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة ٤٧ مليون و٤٦٠ الف جنيه، وجاري ارسال باقي الشحنات، موضحا أن المؤسسة قد سبق وأن قدمت  أجهزة طبية حديثة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضي وحالات ذوي الإعاقة، بتكلفه ٣٤٨ ألف يورو والتي تقدر بأكثر من ٢٠ مليون جنيه في يناير الماضي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مدبولى أيمن عاشور وزير التعليم العالي القطاع الطبي بالصعيد مستشفى شفاء الأطفال

مواد متعلقة

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب بالدائرة السابعة بالبلينا

مدير أمن سوهاج يتفقد قوات تأمين اللجان الانتخابية في دائرة البلينا الملغاة (فيديو)

انتخابات النواب، 55 لجنة فرعية تستقبل 354 ألف ناخب في دائرة البلينا الملغاة بسوهاج

جاهزية 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية لانتخابات النواب بالبلينا في سوهاج غدا

محافظ سوهاج: تنفيذ 25 ألفا و823 مشروعا للشباب بقيمة 5.2 مليار جنيه

بسبب سوء الخدمات والنظافة، محافظ سوهاج يغضب من زيارة قرية تونس

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية

إعلان نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثامنة بدار السلام بسوهاج (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads