انتخابات النواب، 55 لجنة فرعية تستقبل 354 ألف ناخب في دائرة البلينا الملغاة بسوهاج

تبدأ لجان انتخابات مجلس النواب اليوم الأربعاء في استقبال الناخبين في الدائرة السابعة بمركز البلينا الملغاة بقرار من القضاء الإدارى بالمرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت داخل  48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية  والمقرر إجراؤها اليوم وغدًا الخميس، وذلك وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

جاهزية 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالبلينا

وينطلق التصويت  فى الساعة التاسعة صباحًا في 48 مقرًّا انتخابيًّا و55 لجنة فرعية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالبلين الاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبا ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا بانتخابات الملغاة بقرار من محكمة القضاء الإداري.

 

وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم للعملية الانتخابية بالبلينا.

 

55 لجنة فرعية تستقبل 354 ألف ناخب في دائرة البلينا الملغاة بالقضاء الإداري 

وأكد المحافظ أن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدًا التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية.

 

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع العناصر المشاركة من قضاة، وقوات تأمين، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

 

يذكر أن الدائرة السابعة مركز البلينا: تعد الدائرة واحدة من الدوائر ذات الثقل الانتخابي في المحافظة نظرا للكثافة التصويتية العالية ويتنافس في الدائرة العائلات والقبائل المؤثرة في العملية الانتخابية ويتنافس 20 مرشحا على مقعدين.

