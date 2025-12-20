أخبار الاقتصاد اليوم: مؤشر الذهب يواصل حصد المكاسب ويلامس 4340 دولارا للأوقية.. افتتاح 60 مصنع جلود خلال شهرين.. ومصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها في 126 يوما

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

مؤشر الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الارتفاع خلال التعاملات مع استمرار المعدن النفيس في تحقيق مكاسب جديدة لتصل لمستوى يعد الأعلى تاريخيا، حيث يواصل الذهب ارتفاعه عالميا ليتخطى حاجز الــ 4340 دولارا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة القلق في الأسواق العالمية.

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بتشكيله الجديد برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وبحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محافظات صعيد مصر تشهد طفرة تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في قطاعات البنية التحتية والبشرية المختلفة.

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 126 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة بالداخل في السادس عشر من أغسطس الماضي.

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن تصدر قطاع العقارات لقائمة القطاعات المدرجة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات)، حيث سجل تداولات.بقيمة تجاوزت 5.87 مليار جنيه، مما يعكس الثقة المستمرة للمستثمرين في الأصول العقارية.

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، توصيات مؤتمرها السنوي الرابع «غذاء مصر 2025» والذي عقد هذا العام تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام».

كشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن القطاع يستعد لافتتاح نحو 60 مصنعًا جديدًا خلال شهرين

توقعت إحدى الشركة الامريكية أن يصل معدل الإنفاق على الذكاء الاصطناعى نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وفقا لتقديرات أمريكية.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان، وذلك للوقوف على آخر تطورات العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة في واحدة من أبرز القلاع الصناعية الوطنية وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة.

كشف أحد البنوك العالمية عن زيادة ملحوظة في أعداد المليارديرات هذا العام 2025 في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالأعوام السابقة خاصة فى السعودية والإمارات.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20%، يعتبر نجاحا جديدا للصادرات الغذائية المصرية والتى شهدت نجاحات متواصلة خلال السنوات العشر الماضية، وفى مقدمتها الحاصلات الزراعية من خضروات وفواكه ومصنعات مثل المركزات والمستخلصات التى تدخل فى العمليات الصناعية وأصبحت الشركات المصرية تحتل مساحة لافتة فيها على المستوى العالمى

