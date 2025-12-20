المشاط: خفض معدل الأمية بالأقصر بمقدار 7.3 % خلال 5 سنوات

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محافظات صعيد مصر تشهد طفرة تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في قطاعات البنية التحتية والبشرية المختلفة.

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة الأقصر، ضمن جولة شملت محافظات قنا وسوهاج والأقصر بصعيد مصر.

الاستثمارات الحكومية بمحافظة الأقصر

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن إجمالي الاستثمارات الحكومية بمحافظة الأقصر تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه، بالعام المالي 2025 /2026، من مجمل مُحافظات الصعيد والتي بلغت نحو 65.7 مليار جنيه، مؤكدة اهتمام الدولية المصرية والجهود الوطنية الداعمة للتنمية الشاملة في صعيد مصر، الذي يضم 38% من سكان البلاد ويمتلك مقومات واعدة للنمو ولذلك فإن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة صعيد مصر في معدلات النمو الاقتصادي.

مشروعات حياة كريمة

وفيما يتعلق بمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المبادرة أسهمت في دفع جهود التنمية خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر، مضيفة أن مشروعات المرحلة الأولى «حياة كريمة» بمُحافظة الأقصر؛ تبلغ 687 مشروعًا تم الانتهاء من تنفيذ 589 منها بمركزي إسنا، وأرمنت بإجمالي عدد قرى مُستهدفة 36 قرية.

ووفقًا لمؤشرات الأداء حول تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بنهاية العام المالي 2024/2025 بمحافظة الأقصر، فقد تضمنت توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 20 قرية بعدد عملاء 2.6 ألف مشترك، وتوصيل 4.2 ألف وحدة سكنية بخدمة الغاز الطبيعي، وتنفيذ 6 محطات تنقية مياه شرب حيث تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 81كم وتنفيذ 4 ألف وصلة مياه شرب منزلية، فضلًا عن تأهيل وتبطين ترع بأطوال 209 كم، بالإضافة إلى 33 مشروع كهرباء وإنارة، ورصف وتطوير 71 كم طرق رئيسية، و16 وحدة إسعاف، وإنشاء وتطوير 6 نقاط شرطة، وكذلك إنشاء 13 مجمع حكومي، وتطوير وتجهيز 506 فصل مدرسي وصيانة 60 مدرسة، وكذا إنشاء وتطوير 37 مركز شباب.

وتضمنت أهم المشروعات المنفذة، تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي متكامل و35.2 ألف وصلة صرف صحي منزلي، وتطوير 8 محطات سكة حديد، وإنشاء وتطوير 39 مكتب بريد، وإنشاء 20 كوبري ري، فضلًا عن إنشاء 13 مجمع زراعي، وتركيب 53 برج شبكة محمول، بالإضافة إلى محو أمية 18.6 ألف مواطن مما ساهم في خفض معدل الأمية بمقدار 7.3% من 2021 إلى 2025، وإنشاء وتطوير 7 فروع بنكية، وتركيب 50 ماكينة صراف آلي، مما ساهم في تحسن مؤشر الشمول المالي، إنشاء 19 منشآه تضامن.

