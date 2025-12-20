بالأرقام.. بنك سويسرى يكشف مفاجأة مدوية عن عدد المليارديرات في 3 دول عربية

18 حجم الخط

كشف أحد البنوك العالمية عن زيادة ملحوظة في أعداد المليارديرات هذا العام 2025 في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالأعوام السابقة خاصة فى السعودية والإمارات.

وأوضح البنك السويسرى يو بى إس فى تقرير حديث له قبل نهاية العام الجارى عن ارتفاع فى عدد المليارديرات بالمنطقة بنسبة 26% خلال 2025.

وزاد عدد المليارديرات في المنطقة من 72 مليارديرًا في 2024 إلى 91 مليارديرًا في 2025 فى دول من بينها السعودية والإمارات ولبنان.

المملكة العربية السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق في عدد المليارديرات بلغ 113%، مع انضمام 13 اسمًا جديدًا إلى قائمة الأثرياء.

وبذلك ارتفع عدد المليارديرات في السعودية من 6 إلى 19 مليارديرًا خلال عام واحد فقط، فيما تضاعفت ثرواتهم الإجمالية من 38 مليار دولار في 2024 إلى 81 مليار دولار في 2025، ما يعكس تسارع خلق الثروات بالتوازي مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تقودها رؤية السعودية 2030، وازدهار قطاعات مثل الطاقة، والتقنية، والاستثمار، والعقارات.

المليارديرات فى الإمارات العربية المتحدة

بينما فى دولة الإمارات العربية، كان نمو عدد المليارديرات أكثر هدوءًا، إذ ارتفع من 18 إلى 19 مليارديرًا فقط، إلا أن ثرواتهم الإجمالية سجلت نموًا قويًا بنسبة 21% لتصل إلى نحو 168.7 مليار دولار، ما يؤكد استمرارها كأحد أكبر مراكز الثروة في المنطقة، وجاذبيتها لرؤوس الأموال العالمية.

فى لبنان

وفي لبنان، حافظت البلاد على وجود مليارديرين اثنين، مع نمو ثروتهما من 5.6 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية والمالية العميقة التي يمر بها البلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.