صناعة الجلود: افتتاح 60 مصنعًا جديدًا خلال شهرين

18 حجم الخط

كشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن القطاع يستعد لافتتاح نحو 60 مصنعًا جديدًا خلال شهرين

وأوضح أن صناعة الأحذية المحلية تغطي حاليًا ما بين 60 إلى 70 ٪ من احتياجات السوق المصري، مقابل نحو 30% يتم استيرادها من الخارج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، الذي بدا بالامس والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

تسهيلات الدولة صناعة الجلود

وأشار السمالوطي، إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة لتوطين صناعة الجلود في مصر، لافتا إلى وجود دعم واضح من وزارة الصناعة لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، بما يشجع على التوسع في الاستثمارات وزيادة القدرات الإنتاجية للصناعة.

مشاركة 45 شركة أجنيه فى معرض القاهرة الدولى للجلود

وقال: إن المعرض يشهد مشاركة 45 شركة أجنبية تعمل في مجالات الجلود ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه لا توجد أي شركة أجنبية تعرض منتجات تامة الصنع داخل المعرض، في إطار دعم التصنيع المحلي وسلاسل القيمة المضافة.

جذب أسواق جديدة

ولفت السمالوطي الى أنه تم إعداد دراسات متخصصة حول احتياجات الأسواق الدولية من المنتجات الجلدية، بهدف جذب هذه الأسواق للحضور والتواصل مع المصنعين المصريين من خلال المعرض، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

توسع أفريقى

وأكد أن الغرفة تستهدف التوسع في عدد من الأسواق الأفريقية، موضحًا أن هناك خمس دول داخل القارة تم تحديدها كأسواق واعدة للمنتجات الجلدية المصرية، في ظل اعتماد هذه الأسواق على البضائع الجاهزة وسرعة توافر المنتج.

صناعة الجلود: استقدام بعثات تجارية

وأشار جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، وبحضور مشترين ومستوردين من 14 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق

وأضاف أن زيارة هذا العدد الكبير من المشترين الدوليين تؤكد المكانة التي وصل إليها المعرض بعد 20 دورة متتالية، موضحًا أن المعرض أصبح منصة رئيسية لربط المصنع المصري بالأسواق المستهدفة مباشرة.

وأكد السمالوطي أن الغرفة حرصت على استقدام بعثات تجارية نوعية من دول عربية وإفريقية وآسيوية، مشيرًا إلى أن تنوع الجنسيات المشاركة يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع من حيث الجودة والتصميم والطاقة الإنتاجية.

ونوه الى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات العاملة في صناعة الجلود ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب زيادة ملحوظة في المساحات، بما يعكس النمو المستمر للمعرض وتحوله إلى أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.