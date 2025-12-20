تقارير أمريكية: 1.5 تريليون دولار حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعى بنهاية 2025

18 حجم الخط

توقعت إحدى الشركة الامريكية أن يصل معدل الإنفاق على الذكاء الاصطناعى نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وفقا لتقديرات أمريكية.

وزاد إنفاق شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت التقديرات الخاصة بالزيادة في الاستثمارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بنحو 50% في عام واحد، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز تريليوني دولار في العام التالي، وذلك وفقا لجارتنر الامريكية وهي شركة أبحاث واستشارات أمريكية تُركز على مواضيع الأعمال والتكنولوجيا.

توقعات بمزيد من المصاريف على الذكاء الاصطناعى

رفعت مجموعة "سيتي جروب" توقعاتها بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصنطاعى من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أكثر من 2.8 تريليون دولار حتى عام 2029، مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.3 تريليون دولار.

التايم الأمريكية تختار مهندسى الذكاء الاصطناعى شخصية العام

مهندسوا الذكاء الاصطناعى شخصية العام فى مجلة التايم

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية،، «مهندسي الذكاء الاصطناعي» شخصية عام 2025. وقالت المجلة إن 2025 هو العام الذي «ظهرت فيه بقوة» إمكانات الذكاء الاصطناعي من دون تراجع.

ساويرس يشدد على أهمية الذكاء الاصطناعى

فى سياق متصل وجّه رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس رسالة واضحة للباحثين عن فرص عمل، مفادها أن إتقان الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا إضافيًا، بل شرطًا أساسيًا للبقاء في سوق العمل.

وأكد ساويرس أن الثورة التكنولوجية الجارية ستُحدث تغييرًا جذريًا في شكل الوظائف وطبيعة المهن.

وأوضح ساويرس أن عددًا كبيرًا من التخصصات التقليدية، بما في ذلك المحاماة والطب والخدمات الاستشارية، لن تبقى كما هي اليوم، مع تراجع الحاجة إلى بعض أدوارها التقليدية بفعل الاعتماد المتزايد على الحلول الذكية والأنظمة الآلية.

ويقف العالم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث لم يعد معيار التوظيف محصورًا في الشهادات الأكاديمية أو سنوات الخبرة فقط، بل بات مرتبطًا بقدرة الفرد على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها عمليًا في إنجاز المهام ورفع الكفاءة.

رجل الأعمال نجيب ساويرس

وتتفق هذه الرؤية مع تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد رسم خريطة الوظائف عالميًا، من خلال أتمتة ملايين الوظائف التقليدية، مقابل خلق فرص جديدة تتطلب مهارات رقمية متقدمة، مثل تحليل البيانات، وهندسة البرمجيات، وإدارة الأنظمة الذكية.

الفقاعة الذكاء الاصطناعى

يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية عن "فقاعة الذكاء الاصطناعي"، في ظل تقييمات فلكية، وسباقات تمويل غير مسبوقة، وبناء بنى تحتية ضخمة لم تُختبر ربحيتها بعد. وبينما يرى البعض أن ما يحدث هو امتداد طبيعي لطفرة تكنولوجي.

