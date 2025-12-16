18 حجم الخط

حصد فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس جائزة أفضل مشروع على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر قمة المرأة المصرية في نسخته الرابعة، الذي أُقيم بجامعة النيل الأهلية على مدار يومي 13 و14 ديسمبر.

فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وشاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب، ممثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي وإدارة النشاط الثقافي، في فعاليات المؤتمر، التي تضمنت عددًا من ورش العمل والندوات المتخصصة، بحضور نخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، إلى جانب مسابقة STEM & AI، التي شهدت منافسة قوية بين فرق الجامعات المشاركة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق النشاط العلمي بجامعة عين شمس بجائزة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، تقديرًا لتميز المشروع المقدم ومستواه الابتكاري.

وضم الفريق الفائز الطلاب:

• أحمد محمود المتولي.. مصطفى محمد مصطفى.. مصطفى أحمد عبد القادر.. أحمد أيمن علي.. كريم عمرو السيد، كلية الحاسبات والمعلومات.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد حرص جامعة عين شمس على دعم الابتكار وتنمية مهارات طلابها العلمية والتكنولوجية، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات العلمية المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.