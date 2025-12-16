الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع

مؤتمرقمة المرأة
مؤتمرقمة المرأة المصرية، فيتو
18 حجم الخط

حصد فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس جائزة أفضل مشروع على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر قمة المرأة المصرية في نسخته الرابعة، الذي أُقيم بجامعة النيل الأهلية على مدار يومي 13 و14 ديسمبر.

فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع

جاءت المشاركة تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وشاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب، ممثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي وإدارة النشاط الثقافي، في فعاليات المؤتمر، التي تضمنت عددًا من ورش العمل والندوات المتخصصة، بحضور نخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، إلى جانب مسابقة STEM & AI، التي شهدت منافسة قوية بين فرق الجامعات المشاركة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق النشاط العلمي بجامعة عين شمس بجائزة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، تقديرًا لتميز المشروع المقدم ومستواه الابتكاري.

وضم الفريق الفائز الطلاب:
•  أحمد محمود المتولي.. مصطفى محمد مصطفى.. مصطفى أحمد عبد القادر.. أحمد أيمن علي.. كريم عمرو السيد، كلية الحاسبات والمعلومات.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد حرص جامعة عين شمس على دعم الابتكار وتنمية مهارات طلابها العلمية والتكنولوجية، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات العلمية المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عين شمس دعم الابتكار الجامعات المصرية الحكومية الجامعات المصرية التعليم والطلاب جامعة النيل الأهلية جامعة عين شمس

مواد متعلقة

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

تكريم مهندسي مصر للطيران للصيانة بعد أزمة طائرات إيرباص A320

نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين

جامعة عين شمس تستقبل وفد المراجعة الخارجية لمشروع GEMS-TECH

رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد يفتتح غرفة نظيفة متكاملة

وزير التعليم العالي يتفقد مجمع المعاهد ببني سويف ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس

جامعة عين شمس: التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية داخل مستشفياتنا

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads