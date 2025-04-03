38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

كشفت مجلة فوربس، عن مفاجأة لأول مرة في عدد المليارديرات لعام 2025، مؤكدة تواجد 247 مليارديرًا جديدًا مقارنة بعام 2024.

قائمة المليارديرات لعام 2025

ونشرت مجلة فوربس قائمة المليارديرات لعام 2025، ولأول مرة يتجاوز عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم 3000 ملياردير، كما شهدت القائمة التي تضم 3028 مليارديرًا تواجد 247 مليارديرًا جديدًا مقارنة بعام 2024.

أصبحوا أكثر ثراءً

لم يعد عدد المليارديرات أكبر فحسب، بل أصبحوا أكثر ثراءً من أي وقت مضى، إذ يبلغ صافي ثرواتهم مجتمعة 16.1 تريليون دولار، بزيادة تقترب من تريليوني دولار مقارنة بعام 2024.

تحتل أمريكا المركز الأول برقم قياسي بلغ 902 ملياردير، تليها الصين (516 - بما في ذلك هونج كونج) والهند 205 مليارديرات، واستخدمت فوربس أسعار الأسهم وأسعار الصرف وفقًا ليوم 7 مارس 2025 لإنشاء تصنيف هذا العام".

عدد المليارديرات العرب



وصل عدد المليارديرات العرب في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 38 مليارديرًا بحلول عام 2025، بثروة صافية إجمالية قدرها 128.4 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2024، الذي شهد إدراج 20 مليارديرًا عربيًا بثروة إجمالية قدرها 53.7 مليار دولار.

عودة السعودية إلى القائمة



شهد هذا العام عودة السعودية إلى قائمة فوربس العالمية للمليارديرات بعد انقطاع دام 7 سنوات، فقد وصل إلى القائمة 15 مليارديرًا سعوديًا، يعد 14 منهم مليارديرات جدد بفضل حصصهم في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، التي شهدت زيادة في الاكتتابات العامة الأولية بعد جائحة كوفيد-19.

واستعاد الأمير الوليد بن طلال آل سعود لقب أغنى سعودي وأغنى عربي في العالم، بثروة صافية تبلغ 16.5 مليار دولار.



ولدى الإمارات أيضًا مليارديرين من الوافدين الجدد إلى القائمة: حسين بن غاطي الجبوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري ومقرها دبي، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار إحدى أكبر الشركات العقارية في المنطقة.



وتضم السعودية أكبر عدد من المليارديرات العرب، بواقع 15 مليارديرًا بقيمة ثروات مجمّعة تبلغ 55.8 مليار دولار، ثم لبنان بواقع 6 مليارديرات بثروة مجمعة تبلغ 12.3 مليار دولار، ثم ّالإمارات ومصر بواقع 5 مليارديرات لكل منهما، بقيمة 24.3 مليار دولار، و20.6 مليار دولار على التوالي.



هذه القائمة مقتطفة من قائمة فوربس السنوية الـ 39 للمليارديرات في العالم، وتضم قائمة الشرق الأوسط جميع المليارديرات المدرجين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الناطقة بالعربية.



فيما يلي أغنى 10 مليارديرات عرب، بحسب قائمة فوربس:

1. الأمير الوليد بن طلال آل سعود

صافي الثروة: 16.5 مليار دولار

التصنيف العالمي: 128

العمر: 70

الدولة: السعودية

مصدر الثروة: استثمارات

القطاع: المالية والاستثمار



2. سليمان الحبيب

صافي الثروة: 10.9 مليار دولار

التصنيف العالمي: 227

العمر: 73

الدولة: السعودية

مصدر الثروة: مجموعة مستشفيات

القطاع: الرعاية الصحية

3. حسين سجواني

صافي الثروة: 10.2 مليار دولار

التصنيف العالمي: 264

العمر: 72

الدولة: الإمارات

مصدر الثروة: العقارات

القطاع: العقارات

4. ناصف ساويرس

صافي الثروة: 9.6 مليار دولار

التصنيف العالمي: 289

العمر: 64

الدولة: مصر

مصدر الثروة: البناء، الاستثمارات

القطاع: البناء والهندسة

5. نجيب ساويرس

صافي الثروة: 5 مليارات دولار

التصنيف العالمي: 717

العمر: 70

الدولة: مصر

مصدر الثروة: الاتصالات

القطاع: الاتصالات

6. عبد الله الفطيم والعائلة

صافي الثروة: 4.7 مليار دولار

التصنيف العالمي: 767

العمر: 85

الدولة: الإمارات

مصدر الثروة: وكلاء السيارات، الاستثمارات

القطاع: السيارات

7. عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة

صافي الثروة: 4.6 مليار دولار

التصنيف العالمي: 789

العمر: 96

الدولة: الإمارات

مصدر الثروة: متنوع

القطاع: متنوع

8. حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

صافي الثروة: 3.9 مليار دولار

التصنيف العالمي: 929

العمر: 65

الدولة: قطر

مصدر الثروة: استثمارات

القطاع: المالية والاستثمار

9. عماد المهيدب

صافي الثروة: 3.8 مليار دولار

التصنيف العالمي: 948

العمر: 68

الدولة: السعودية

مصدر الثروة: متنوع

القطاع: متنوع



10. عصام المهيدب

صافي الثروة: 3.6 مليار دولار

التصنيف العالمي: 1015

العمر: 66

الدولة: السعودية

مصدر الثروة: متنوع

القطاع: متنوع

10. سليمان المهيدب

صافي الثروة: 3.6 مليار دولار

التصنيف العالمي: 1015

العمر: 70

الدولة: السعودية

مصدر الثروة: متنوع

القطاع: متنوع

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