مصرع طالبة ثانوي أثناء عبورها طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها، إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي، بالقرب من منطقة نفق الحدادين اتجاه القاهرة، بمحافظة القليوبية.

طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي بطوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة بالطريق الزراعي. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن يرافقها رجال الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن السيارة المسرعة اصطدمت بفتاة تُدعى حنين خ أ إ، طالبة بالصف الثالث الثانوي، ومقيمة بقرية أجهور الكبرى دائرة المركز، أثناء محاولتها عبور الطريق، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على خطورة عبور الطرق السريعة دون وسائل آمنة للمشاة، خاصة مع تزايد السرعات على طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي، وما يشهده من حوادث متكررة.

